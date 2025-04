Come finisce il film The Vanishing – il mistero del faro Thomas non potrà mai fuggire da sé stesso

Nel finale di The Vanishing – il mistero del faro, dopo una serie di eventi tragici e violenti scatenati dal ritrovamento di una cassa piena d'oro, Thomas e James decidono di lasciare l'isola con l'oro a bordo della barca dei visitatori uccisi. Durante il viaggio, James, sopraffatto dal senso di colpa per gli omicidi commessi, si getta in mare nel tentativo di togliersi la vita. Tuttavia, incapace di portare a termine il gesto, chiede a Thomas di aiutarlo. Dopo un momento di esitazione, Thomas acconsente e lo affoga, rimanendo così l'unico sopravvissuto. Il film si conclude con Thomas che naviga solitario verso l'orizzonte, portando con sé l'oro e il peso delle azioni commesse. Tre guardiani del faro – Thomas, James e il giovane Donald – iniziano il loro turno di sei settimane su una remota isola scozzese.

