L’Avellino Basket torna al successo Torino va al tappeto

Torino. Incontenibile la prestazione delL’Avellino Basket che, con ben cinque giocatori in doppia cifra, sconfigge i piemontesi 92-79. Vittoria fondamentale sia per garantirsi un buon posizionamento ai play in, sia. Avellinotoday.it - L’Avellino Basket torna al successo: Torino va al tappeto Leggi su Avellinotoday.it Al Pala Del Mauro si interrompe la scia di otto vittorie di fila della Reale Mutua. Incontenibile la prestazione delche, con ben cinque giocatori in doppia cifra, sconfigge i piemontesi 92-79. Vittoria fondamentale sia per garantirsi un buon posizionamento ai play in, sia.

Potrebbe interessarti anche:

L’ Avellino Basket torna al successo : Brindisi ko

Avellino Basket-Reale Mutua Torino - aperta la prevendita dei biglietti

Avellino Basket-Fortitudo Bologna - via alla prevendita dei biglietti

Ne parlano su altre fonti L’Avellino Basket torna al successo: Torino va al tappeto. L’ Avellino Basket torna al successo: Brindisi ko. Libertas Livorno-Avellino Basket in diretta alle 18. LIVE. La Ueb Gesteco Cividale passa al Pala Del Mauro di Avellino e torna a sorridere. TORNA SUBITO A VINCERE L’ACQUA S.BERNARDO: AVELLINO BATTUTA 83-71. La Ueb Gesteco Cividale passa al Pala Del Mauro di Avellino e torna a sorridere.

orticalab.it riferisce: Avellino Basket perfetta al Del Mauro, Torino va k.o. - Dopo le otto vittorie di fila, la Reale Mutua Torino si ferma al Del Mauro sotto i colpi di Earlington e compagni. L’Avellino Basket ritorna alla vittoria, sconfiggendo il roster piemontese di coach ...

quotidianopiemontese.it riferisce: Avellino Basket risorge al PalaDelMauro: vittoria contro Torino - TORINO – L’ Avellino Basket ha ottenuto una vittoria contro la Reale Mutua Torino al PalaDelMauro, chiudendo la partita con un punteggio di 92-79 nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie ...

Lo riporta corriereirpinia.it: Avellino Basket domani al Pala Del Mauro contro Reale Mutua Torino: in ballo punti piazzamento fondamentali - Domani al Pala Del Mauro, alle 17, l’Avellino Basket scenderà in campo per affrontare la Reale Mutua Torino. La gara di andata fu un vero e proprio showcase della potenza di fuoco di entrambi gli schi ...