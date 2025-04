Serie A 2024 25 Var tutti gli episodi a favore e contro

Serie A 2024/25 e anche questa stagione il Var è protagonista nel tentativo di aiutare gli arbitri italiani a limare gli errori di campo. Per l’ottava stagione infatti l’Aia si avvale della tecnologia e i colleghi al monitor potranno intervenire e richiamare il direttore di gara all’on field review o far cambiare le decisioni se vi sono di mezzo criteri geometrici come quello del fuorigioco. Nello scorso campionato fu il Sassuolo ad avere il maggior numero di episodi a favore con 13, seguito dalla Fiorentina con 12, mentre l’Empoli è stata la formazione maggiormente punita da questo punto di vista con 14 episodi contro. Riusciranno i fischietti italiani a fare meglio della passata stagione? Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento, una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra. Leggi su Sportface.it Riparte la/25 e anche questa stagione il Var è protagonista nel tentativo di aiutare gli arbitri italiani a limare gli errori di campo. Per l’ottava stagione infatti l’Aia si avvale della tecnologia e i colleghi al monitor potranno intervenire e richiamare il direttore di gara all’on field review o far cambiare le decisioni se vi sono di mezzo criteri geometrici come quello del fuorigioco. Nello scorso campionato fu il Sassuolo ad avere il maggior numero dicon 13, seguito dalla Fiorentina con 12, mentre l’Empoli è stata la formazione maggiormente punita da questo punto di vista con 14. Riusciranno i fischietti italiani a fare meglio della passata stagione? Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento, una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra.

