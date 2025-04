Lapresse.it - Gp Qatar, vince M.Marquez davanti a Viñales: terzo Bagnaia

Marcanche il Gp deldopo la gara sprint e continua a dominare il mondiale allungando in classifica generale. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto la Ktm di Maverick, terza la Ducati di Pecco(scattato undicesimo in griglia) che ha preceduto la Ducati VR46 di Franco Morbidelli. A chiudere la top ten Zarco, Aldeguer, Alex, Quartararo, Acosta e Bezzecchi.Altra caduta per MartinCaduta per il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia), scivolato sul cordolo alto e colpito incolpevolmente nella parte dorsale dalla moto di Di Giannantonio. Il pilota spagnolo, che rientrava alle gare dopo l’infortunio prestagionale, è stato portato al centro medico per una serie di controlli.