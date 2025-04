Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Abbiamo fatto dei progressi ma c’è ancora molto lavoro da fare”

Il Gran Premio del Qatar è stato dominato da Oscar Piastri che conclude con la vittoria un fantastico weekend. L’australiano è stato in testa dal primo all’ultimo giro, senza subire particolari attacchi alla sua prima posizione. Il pilota della McLaren, grazie a questo risultato, guadagna punti importanti in ottica mondiale, avvicinandosi al suo compagno di squadra Lando Norris.Seconda posizione per la Mercedes di George Russell che ha disputato un ottimo Gran Premio, difendendosi negli ultimi giri dagli attacchi di Norris. Il britannico della Mercedes ha ottenuto così il terzo podio in quattro gare disputate. Completa la top 3 Lando Norris che ha provato fino alla fine a regalare la doppietta alla sua McLaren. Il leader della classifica piloti difende il primato con i 15 punti conquistati oggi.