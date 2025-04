Quifinanza.it - I congressi valgono 12 miliardi, conviene investire in questo settore

Leggi su Quifinanza.it

In Italia, dove arte, cultura e paesaggi si intrecciano con la storia millenaria delle città, si nasconde un motore economico spesso sottovalutato ma fondamentale per l’industria dell’ospitalità: la meeting industry, meglio nota con l’acronimo Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), ovvero l’economia legata ai viaggi pere eventi professionali.Secondo uno studio, promosso dall’Agenzia Nazionale per il Turismo in collaborazione con Feder&Eventi e realizzato dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,nel 2023 ha generato un impatto economico diretto pari a 11,746di euro.Un dato che non solo racconta la vitalità del comparto, ma ne certifica il ruolo strategico nel sistema turistico-produttivo italiano.