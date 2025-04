Internews24.com - Como Torino 1-0, Douvikas regala tre punti a Fabregas! La classifica Serie A aggiornata

di Redazione1-0,tre! Ladopo il match del SinigalliaTerminata ora la sfida di campionato tradello stadio Sinigaglia, valida per la 32a giornata diA. Risultato di 1-0 in favore dei lariani di, che nel primo tempo, grazie al gol dell'attaccante greco, strappano treimportanti in chiave salvezza. Nel finale i granata recriminano per un gol annullato di Ilicic, giustamente non convalidato per un doppio tocco di Biraghi sul corner di partenza. In attesa delle sfide rimanenti, ecco laA, laInter 71(32 partite giocate)Napoli 65 (31)Atalanta 61 (32)Juventus 59 (32)Bologna 57 (32)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 53 (32)Milan 51 (32)Udinese 40 (32)40 (32)Genoa 39 (32)36 (32)Hellas Verona 32 (32)Cagliari 30 (32)Parma 28 (32)Lecce 26 (32)Empoli 24 (31)Venezia 24 (31)