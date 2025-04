È il classico colpo alla Marotta affarone a zero a giugno Stipendio da 10 milioni a stagione

classico colpo alla Marotta: affarone a zero a giugno Stipendio da 10 milioni a stagione">Un mercato intelligente, mirato a rinforzare la rosa, ma sempre con un occhio alla sostenibilità economica.Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita Bayern-Inter, Marotta ha delineato la filosofia che guiderà il club nell’estate: “Vogliamo costruire una squadra vincente con un mix di esperienza e giovani talenti. Cerchiamo profili che possano inserire equilibrio tra il presente e il futuro, con uno zoccolo duro italiano che possa garantire continuità al progetto.” Un messaggio chiaro che segna la strada per il mercato dell’Inter: ringiovanire la rosa senza rinunciare alla qualità.Oltre alla valorizzazione dei giovani, l’Inter ha un altro obiettivo molto importante per il prossimo mercato: contenere ulteriormente gli ingaggi, ma senza rinunciare a giocatori esperti che possano elevare il livello della squadra. Napolipiu.com - È il classico colpo alla Marotta: affarone a zero a giugno | Stipendio da 10 milioni a stagione Leggi su Napolipiu.com È ilda 10">Un mercato intelligente, mirato a rinforzare la rosa, ma sempre con un occhiosostenibilità economica.Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita Bayern-Inter,ha delineato la filosofia che guiderà il club nell’estate: “Vogliamo costruire una squadra vincente con un mix di esperienza e giovani talenti. Cerchiamo profili che possano inserire equilibrio tra il presente e il futuro, con uno zoccolo duro italiano che possa garantire continuità al progetto.” Un messaggio chiaro che segna la strada per il mercato dell’Inter: ringiovanire la rosa senza rinunciarequalità.Oltrevalorizzazione dei giovani, l’Inter ha un altro obiettivo molto importante per il prossimo mercato: contenere ulteriormente gli ingaggi, ma senza rinunciare a giocatori esperti che possano elevare il livello della squadra.

