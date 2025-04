Donnapop.it - Gaia si mostra senza trucco e racconta il suo problema con l’acne: ecco cosa ha rivelato la cantante

Leggi su Donnapop.it

affronta il suoconndosi completamentendo come riesce a superare lo sfogo cutaneo che non le dà pace.Leggi anche:si confessa «Io eterosessuale? Mai detto», poi svela la relazione con Olly:è successoReduce dai successi del tormentone Sesso e Samba, cantato con Tony Effe, e di Chiama io o chiama tu, il brano intepretato al Festival di Sanremo 2025, lasta vivendo grandi soddisfazioni nella sua carriera professionale.Bellissima e dallo sguardo magnetico, l’ex vincitrice di Amici nella categoria canto pare abbia problemi dermatologici, per cui ha deciso dirsi, rivelando come affronta la questione acne.tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@official)sial naturale Vicina a molte persone che come lei vivono ildelha deciso dirsi al naturale,un’ombra disul viso.