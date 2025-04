MotoGp Marquez domina anche in Qatar Che rimonta di Bagnaia Risultati e classifica

Marquez vince anche il Gp del Qatar dopo la gara sprint e continua a dominare il mondiale allungando in classifica generale. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto la Ktm di Maverck Vinales, terza l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, scattato undicesimo in griglia, che ha preceduto la Ducati VR46 di Franco Morbidelli.A chiudere la top ten Zarco, Aldeguer, Alex Marquez, Quartararo, Acosta e Bezzecchi. Caduta per il campione del mondo Jorge Martin (Aprilia), scivolato sul cordolo alto e colpito incolpevolmente nella parte dorsale dalla moto di Di Giannantonio. Il pilota spagnolo, che rientrava alle gare dopo l'infortunio prestagionale, è stato portato al centro medico per una serie di controlli.L'ordine di arrivo del Gp del Qatar1 M. Marquez 41'29.1862 M. Viñales +1.8003 F. Bagnaia +4.

