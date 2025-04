Mignani Il Cesena come amata i fischi li dobbiamo accettare Ma quelli ad Antonucci sono ingiusti

Mignani post Cesena-Frosinone analizza il pareggio 1-1 contro i ciociari: "Quando parti per vincere e non ci riesci devi capire i motivi con calma e serenità, abbiamo fatto un buon primo tempo muovendo la palla con pazienza e cercando di trovare soluzioni. Abbiamo sfondato un paio. Cesenatoday.it - Mignani: "Il Cesena come l'amata, i fischi li dobbiamo accettare. Ma quelli ad Antonucci sono ingiusti" Leggi su Cesenatoday.it Mister Michelepost-Frosinone analizza il pareggio 1-1 contro i ciociari: "Quando parti per vincere e non ci riesci devi capire i motivi con calma e serenità, abbiamo fatto un buon primo tempo muovendo la palla con pazienza e cercando di trovare soluzioni. Abbiamo sfondato un paio.

