Incidente al Torrino il 26enne Leonardo Scollato muore dopo lo schianto in via della Grande Muraglia a Roma

26enne Leonardo Scollato è morto a causa di un Incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Eur-Torrino, a Roma

Incidente al Torrino - perde il controllo dell’auto e finisce contro uno spartitraffico : morto un 26enne

Incidente al Torrino - perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero : morto un 26enne

