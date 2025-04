Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale 2025 I Premi della 15ª Edizione

Dal 10 al 13 aprile 2025, presso il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, si è svolta la 15ª Edizione del Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale. Questo evento unico esplora e promuove la consapevolezza sul tema della Salute Mentale attraverso il cinema, attirando pubblico e professionisti del settore.

Premi e Vincitori

Premio "Jorge Garcia Badaracco – Fondazione Maria Elisa Mitre" per il miglior lungometraggio:
Il Mio Compleanno di Christian Filippi – Un film che racconta con profondità le complesse relazioni tra giovani e educatori, esaltando il valore umano delle case famiglia.

Premio "Fausto Antonucci" per il miglior cortometraggio:
Hatch di Alireza Kazemipour – Una narrazione emozionante e simbolica sul tema delle migrazioni e dell'impatto psicologico su chi sopravvive.

