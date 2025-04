Van der Poel colpito da una borraccia durante la Parigi Roubaix reazione rabbiosa 8220Tentato omicidio8221

Leggi su Fanpage.it Il ciclista olandese ha vinto l'edizione della corsa nell'Inferno del Nord ma ha rischiato grosso per il vile attacco subito da uno spettatore. "Se l'UCI non interviene, credo che mi rivolgerò al mio team legale per farlo. Chi fa queste cose deve finire sotto processo".

