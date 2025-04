Basket Serie B Interregionale Goldengas Senigallia dilaga alla distanza sul Pescara 102 67

Senigallia, 13 Aprile 2025 – La Goldengas vince contro il Pescara e fa un altro passo verso la salvezza. 12 uomini a canestro per i locali, compresi i giovani Perna, Gentili e Valenti, la cui esultanza per il primo canestro in prima squadra è un bellissimo spot per il Basket; così come i ripetuti applausi con standing ovation all'uscita da parte del PalaPanzini alla strepitosa prestazione di un avversario, Cambria, che segna 36 dei 67 punti dei suoi compresa una tripla dalla propria metà campo.Goldengas leggera in difesa, Pescara, in soli 6 giocatori, regge a lungo giocando molto bene il primo periodo (25-25) e lottando strenuamente fino alla fine del terzo (46-39 al 20' e 69-59 al 30').

