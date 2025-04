Chiusa la crisi Beko con il golden power imposto dal governo

Laverita.info - Chiusa la crisi Beko con il golden power imposto dal governo Leggi su Laverita.info Sì dei lavoratori all’intesa che riduce gli esuberi. Grazie anche alla Cgil che stavolta fa sindacalismo e non politica.

Segnala gaeta.it: L’accordo sulla vertenza Beko mette in crisi il lavoro a Fabriano e nelle Marche - L'accordo tra la multinazionale Beko e i sindacati solleva preoccupazioni tra i sindaci italiani, con 1.280 esuberi previsti e un futuro incerto per il settore degli elettrodomestici.

Come scrive money.it: Beko, dalla crisi alla salvezza. Cosa prevede l’accordo in 6 punti - In attesa di vedere concretizzate queste costruttive proposte, facciamo un passo indietro. La crisi Beko è esplosa nell’inverno scorso. Il declino del settore elettrodomestici, manifestatosi in questi ...

Riporta corriereadriatico.it: Crisi Beko, domani assemblee sindacali e consultazioni sull'accordo quadro a Fabriano e a Melano: «Pesanti i numeri sugli esuberi» - FABRIANO - Per tutta la giornata di domani, 11 aprile, si terranno le assemblee sindacali e le consultazioni dei lavoratori nelle sedi impiegatizie di Fabriano e nello stabilimento produttivo di ...