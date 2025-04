Infortunio Kolasinac stagione finita per il difensore atalantino Arriva l’esito degli esami

stagione finita per Kolasinac: pessime notizie per l’Atalanta dopo gli esami al ginocchio del difensore, ecco l’esito Pessime notizie in casa Atalanta: stagione finita per Senad Kolasinac. Il difensore ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la sfida di oggi contro il Bologna. Di seguito il comunicato del club. «Al termine . Calcionews24.com - Infortunio Kolasinac, stagione finita per il difensore atalantino! Arriva l’esito degli esami Leggi su Calcionews24.com per: pessime notizie per l’Atalanta dopo glial ginocchio del, eccoPessime notizie in casa Atalanta:per Senad. Ilha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la sfida di oggi contro il Bologna. Di seguito il comunicato del club. «Al termine .

