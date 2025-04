Zonawrestling.net - WWE: Tom Brady tra gli ospiti di WrestleMania?

Non c’è alcun dubbio sul fatto che, negli Stati Uniti, l’evento sportivo più importante dell’anno sia il SuperBowl: un evento seguito da tutto il mondo, con una copertura mediatica straordinaria e la partecipazione di personaggi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo. Ed è altrettanto indubbio che per la WWE l’ambizione sia, da sempre, quella di rendereun fenomeno globale al pari del SuperBowl, se non superiore. E per dare ancora più lustro alla 41a edizione, il prossimo weekend, potrebbe essere proprio la presenza di uno dei più grandi della storia del football americano.“Potrei esserci anche io”In un’intervista esclusiva con Fox News Digital, infatti, l’ex star del football Tomha lasciato intendere che potrebbe essere presente a Las Vegas per