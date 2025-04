MotoGP Marc Marquez trionfa in Qatar e allunga nel Mondiale Bagnaia sul podio

Marc Marquez non lascia scampo alla concorrenza e completa un altro weekend perfetto, vincendo in scioltezza dalla pole position il Gran Premio del Qatar 2025 dopo essersi imposto nella Sprint del sabato. Per il fuoriclasse di Cervera si tratta del successo numero 65 in top class (il 91° complessivo della carriera nel MotoMondiale), ma soprattutto della settima affermazione su otto manche disputate quest’anno (l’unico passo falso è la caduta di Austin).L’otto volte campione del mondo ha gestito alla perfezione la corsa odierna a Lusail, spingendo poco nelle battute iniziali per non mettere sotto stress le gomme e facendo poi la differenza nel finale con un cambio di passo insostenibile per i suoi avversari. podio completato dalla sorprendente KTM di Maverick Viñales e dall’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez trionfa in Qatar e allunga nel Mondiale. Bagnaia sul podio Leggi su Oasport.it non lascia scampo alla concorrenza e completa un altro weekend perfetto, vincendo in scioltezza dalla pole position il Gran Premio del2025 dopo essersi imposto nella Sprint del sabato. Per il fuoriclasse di Cervera si tratta del successo numero 65 in top class (il 91° complessivo della carriera nel Moto), ma soprattutto della settima affermazione su otto manche disputate quest’anno (l’unico passo falso è la caduta di Austin).L’otto volte campione del mondo ha gestito alla perfezione la corsa odierna a Lusail, spingendo poco nelle battute iniziali per non mettere sotto stress le gomme e facendo poi la differenza nel finale con un cambio di passo insostenibile per i suoi avversari.completato dalla sorprendente KTM di Maverick Viñales e dall’altra Ducati ufficiale di Francesco, rispettivamente secondo e terzo.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGp Argentina - Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto

Gp d’Argentina di MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo

MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint in Argentina : terzo Bagnaia

Ne parlano su altre fonti ++ MotoGp: Marc Marquez vince in Qatar, terzo Bagnaia ++. Moto Gp Qatar: Marc Marquez vince la sprint, poi il fratello Alex. MotoGp Qatar, vince Marc Marquez: Bagnaia terzo. MotoGp, Marc Marquez vince il Gp del Qatar davanti a Vinales e Bagnaia. MotoGP Qatar, che GP! Trionfa Marquez, super Vinales 2°. Marquez vince anche il GP del Qatar con una rimonta: secondo Vinales, Bagnaia sul podio.

Si apprende da adnkronos.com: MotoGp Qatar, vince Marc Marquez: Bagnaia terzo - Lo spagnolo della Ducati ha centrato la terza vittoria nelle prime quattro gare stagionali ...

msn.com riferisce: MotoGP Qatar: Marc Marquez torna alla vittoria. Sorprende Viñales, Bagnaia a podio - Il centauro spagnolo della Ducati centra il successo a Losail. Sul podio anche Maverick Vinales e Pecco Bagnaia ...

Come scrive oasport.it: MotoGP, Marc Marquez trionfa in Qatar e allunga nel Mondiale. Bagnaia sul podio - Marc Marquez non lascia scampo alla concorrenza e completa un altro weekend perfetto, vincendo in scioltezza dalla pole position il Gran Premio del Qatar 2025 dopo essersi imposto nella Sprint del ...