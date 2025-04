Romadailynews.it - Trump, Putin e il fascino dei sistemi senza regole

Mentre l’Europa consolida il suo modello di democrazia regolata, emergono leader che vedono nelleun freno e nella centralizzazione del potere un’opportunità. Uno spunto per rileggere l’asse (ideale?) trae il modello russo.PremessaDonaldsi è sempre presentato come un imprenditore di successo, ma un’analisi più approfondita mostra una realtà economica più complessa, specialmente se si considera quanto ha ereditato dalla famiglia. Secondo un’inchiesta del New York Times (2018), Donaldha ricevuto: 413 milioni di dollari in valore attualizzato, nel corso di decenni, tramite trust familiari, prestiti, regali e compartecipazioni. Solo nei primi 4 anni degli anni ’80, ricevette prestiti per decine di milioni che in molti casi non vennero mai restituiti. Fredintervenne spesso per salvare i progetti fallimentari del figlio (es.