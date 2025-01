Thesocialpost.it - Maria e Christian morti a un’ora di distanza, sposati da 64 anni: “Erano inseparabili”

Ortisei (Bolzano) – Un amore indissolubile, quello diRunggaldier, che ha attraversato 64di matrimonio e si è concluso nel modo più romantico e struggente: i due coniugi sonodil’uno dall’altra, lo scorso 17 dicembre.Leggi anche: Anziana trovata morta in strada, l’ipotesi: investita da un’auto pirataUna vita condivisa, classe 1935, e, nato un anno prima, sinel 1960. Dal loro amore sono nati cinque figli, seguiti da 14 nipoti e otto pronipoti, a testimonianza di una famiglia numerosa e unita, costruita su solide basi di affetto e complicità. Ogni mattina, per oltre sei decenni, i due si ritrovavano per prendere un caffè al bar sotto casa, a Ortisei, in val Gardena.Il peggioramento improvvisoNonostante l’età avanzata e qualche inevitabile acciacco,godevano di una salute relativamente stabile fino allo scorso dicembre, quando le loro condizioni sono peggiorate rapidamente.