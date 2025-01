Ilgiorno.it - Luna Park “appeso” al Tar: i giostrai impugnano il bando del Comune

Como, 17 gennaio 2025 – In attesa delle giostre e degli autoscontri, per ora l’unico scontro tutto politico è quello tra ie l’amministrazione comunale di Como, da tempo ai ferri corti per i limiti che giunta e sindaco hanno imposto allo spazio un tempo riservato alnella piana di Muggiò. Già lo scorso anno la fiera di Pasqua era saltata per questo motivo e quest’anno potrebbe essere cancellata di nuovo, nonostante unpubblicato da Palazzo Cernezzi al quale, per ora, non si è presentato nessuno. Iinfatti hanno deciso di impugnare il provvedimento al Tar, che si pronuncerà nell’udienza fissata il prossimo 4 febbraio, sulla loro richiesta di sospensiva della delibera. "Il Tar lo scorso ottobre aveva deciso che avrebbero dovuto esserci concessi tutti i 28mila metri quadrati dell’area – spiegano gli imprenditori –.