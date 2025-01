Oasport.it - LIVE Djokovic-Machac 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break del serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Gran punto del balcanico, che attacca di rovescio e piazza un non banale smash in arretramento.15-30 Seconda al corpo che manda in tilt.0-30 Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea di.0-15 Il nastro respinge la smorzata del.5-1 DOPPIO. Ennesimo gratuito del ceco. Il balcanico serve ora per il set.0-40 Tre palle del doppio. Risposta di rovescio profondissima delche manda in tilt l’avversario.0-30 Fuori misura il rovescio lungolinea del ceco.0-15 Doppio fallo.4-1 Game. Prima vincente del tennista di Belgrado, che conferma il.40-30 Splendida stop volley di dritto a segno per il.30-30 Comanda lo scambio a suon di dritti.15-30 Primo doppio fallo del balcanico.