Sport.quotidiano.net - Le pagelle: per la guardia 5 falli in 9 minuti. Parravicini, serataccia da record. Del Chiaro travolto e bocciato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dawson 6. Conquista un discreto bottino personale (14 punti), provandoci tanto dalla lunga distanza (ben sei triple tentate) ma anche attaccando, a tratti, con decisione il ferro. Apre pure bene il campo per i compagni (4 assist), ma tende ad ‘estraniarsi’ un po’ troppo dal gioco. In difesa, soprattutto, è troppo statico e viene puntualmente battuto dagli avversari.4. Fuori perin appena 9’ trascorsi sul parquet: se non è un, poco ci manca. Muove la retina soltanto dalla lunetta, conquistando appena 2 punti. Una serata completamente da dimenticare. Cinciarini 5. Finisce stritolato nei ritmi alti del match, senza riuscire a incidere. Segna il primo e unico canestro della sua partita a metà dell’ultima frazione (1/5 dal campo), a giochi oramai chiusi. Tavernelli 5,5.