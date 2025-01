Ilfoglio.it - La campagna patriottica sui Btp non funziona, e non è un male

Leggi su Ilfoglio.it

Le ultime statistiche della Banca d’Italia mostrano che, da fine 2022, quando cioè si è insediato il governo Meloni, la quota di debito pubblico italiano detenuto da non residenti è aumentata in modo significativo, passando dal 26 per cento al 30 per cento circa. Questo aumento è avvenuto in contemporanea con la grandedel governo Meloni, che punta ad aumentare il possesso del nostro debito da parte delle famiglie italiane, ritenendo (in modo piuttosto fallace) che ciò sia condizione per schivare attacchi della cosiddetta speculazione internazionale. Malgrado le campagne del Btp Valore, con annesso spot per pensionati crocieristi che arrotondano le entrate con le patrie cedole e misure cervellotiche di iniquità orizzontale e verticale, come l’esclusione sino a 50 mila euro dei Btp e del debito garantito dallo stato nell’Isee per l’accesso a prestazioni sociali, quindi, possiamo dire che l’operazione “risparmi alla patria” non stando.