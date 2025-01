Lapresse.it - Joan Plowright, l’attrice della ‘Carica dei 101’ morta a 95 anni

Leggi su Lapresse.it

britcaa 95. Vincitrice di numerosi premi e che, insieme al suo defunto marito Laurence Olivier, ha contribuito a rivitalizzare la scena teatrale del Regno Unito nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, èil 16 gennaio.In una dichiarazione rilasciata venerdì, la sua famiglia ha comunicato cheè deceduta il giorno precedente presso Denville Hall, una casa di riposo per attori nel sud dell’Inghilterra, circondata dai suoi cari. “Ha avuto una lunga e illustre carriera nel teatro, nel cinema e in televisione per oltre sette decenni, fino a quando la cecità l’ha costretta a ritirarsi”, ha dichiarato la famiglia. “Siamo così orgogliosi di tutto ciò cheha fatto e di chi era, una persona amorevole e profondamente inclusiva.