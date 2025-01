Lanazione.it - Incendio dell’atelier delle spose, “Milioni di euro di danni”. La data di riapertura

San Miniato Basso, 17 gennaio 2025 – La presentazione della nuova collezione uomo era prevista per il 18 e 19 gennaio. Un post su Facebook avvisa, con l’icona di un cuore spezzato, che l’evento è rimandato. La proprietà di Magnani Sposa, l’atelier attaccato da unnella serata di giovedì 16 gennaio, è al lavoro per cercare di sistemare il più possibile il magazzino distrutto e riaprire. Entro un paio di giorni l’attività del negozio dovrebbe riprendere, perché fortunatamente la zona dell’esposizione degli abiti non ha subitoparticolari. Ma il magazzino che si trova al piano superiore è stato pesantemente danneggiato. Così come i laboratori. Impressiona la gente della zona questo rogo che interessa unaaziende più conosciute di San Miniato Basso. Conche arrivano da tutta la Toscana per la scelta dell’abito del giorno più bello.