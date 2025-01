Game-experience.it - Blade Chimera è ora disponibile su Nintendo Switch e PC

Playism e WSS Playground sono lieti di annunciare che l’atteso, l’ultimo titolo originale di Team Ladybug, è finalmente! I giocatori sue Steam possono acquistare ora il gioco ed immergersi in una nuova avventura in un affascinante scenario cyberpunk.Team Ladybug ha condiviso le seguenti dichiarazioni:“La parte su cui ho lavorato di più è stata la creazione del mondo. Ho cercato di creare una sensazione di autenticità, come se le persone vivessero davvero in questo mondo. Ovviamente, ho messo molto impegno anche nella pixel art. Solo l’animazione di base del camminare ha 22 frame. Mi pare che Deedlit ne avesse 16? Non ricordo con precisione, ma per questo gioco ogni arma ha un set diverso di animazioni di attacco. Ho lavorato molto anche sulle armi da fuoco, che hanno animazioni di ricarica, rinculo e bossoli che cadono a terra durante gli spari.