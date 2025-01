Liberoquotidiano.it - Assalto a Schlein, la fronda nel Pd: retroscena, ecco chi guida la rivolta contro la segretaria

Caos nel Partito democratico di Elly, dove unastarebbe insorgendolamettendola sempre più all'angolo. Il primo a bocciarla è stato il padre nobile dem Luigi Zanda, ex tesoriere, capogruppo in Senato e fondatore del partito. In un'intervista al Domani, in particolare, ha detto che tra i dem "c'è un disagio diffuso che non si manifesta apertamente". Secondo lui, inoltre,avrebbe trasformato il Pd in un partito del "capo", senza riuscire a trovare una sintesi tra le varie correnti interne. Basti pensare alle numerose linee sulla politica estera. Per il fondatore, insomma, il Pd "non è in partita". Le parole di Zanda sarebbero rimbalzate tra senatori e deputati dem nelle scorse ore. Qualcuno di loro, come si legge sul Tempo, avrebbe detto: "Luigi si è fatto sentire, Elly non potrà fare finta di niente anche questa volta".