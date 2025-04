Volley Perugia piega Civitanova al tie break e vola sul 2 0 nella semifinale scudetto

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-2 (25-20; 18-25; 25-23; 21-25; 15-10) nella gara-2 della semifinale scudetto di Volley maschile e si è così portata in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Italia si trovano a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, mentre la Lube è con le spalle al muro e sarà chiamata a una fragorosa rimonta nella situazione più disperata.I Block Devils sono riusciti a espugnare l’Eurosuole Forum, imponendosi nel primo e nel terzo set ma venendo sempre rimontati dagli arrembanti cucinieri, che speravano di pareggiare i conti di fronte al proprio pubblico dopo essere crollati in maniera nitida settimana scorsa nella tana degli umbri. Nel parziale decisivo, però, gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno piazzato l’allungo risolutore nelle battute iniziali e hanno controllato la situazione in maniera brillante. Oasport.it - Volley, Perugia piega Civitanova al tie-break e vola sul 2-0 nella semifinale scudetto Leggi su Oasport.it ha sconfittoper 3-2 (25-20; 18-25; 25-23; 21-25; 15-10)gara-2 delladimaschile e si è così portata in vantaggio per 2-0serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Italia si trovano a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, mentre la Lube è con le spalle al muro e sarà chiamata a una fragorosa rimontasituazione più disperata.I Block Devils sono riusciti a espugnare l’Eurosuole Forum, imponendosi nel primo e nel terzo set ma venendo sempre rimontati dagli arrembanti cucinieri, che speravano di pareggiare i conti di fronte al proprio pubblico dopo essere crollati in maniera nitida settimana scorsatana degli umbri. Nel parziale decisivo, però, gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno piazzato l’allungo risolutore nelle battute iniziali e hanno controllato la situazione in maniera brillante.

