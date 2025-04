Stefano Conti assolto dopo 423 di carcere ma bloccato a Panama ‘Vogliono rifare il processo’

assolto dall’accusa di tratta di essere umaniHa passato oltre quattrocento giorni nel carcere di massima sicurezza a Panama per poi essere messo agli arresti domiciliari, infine è stato assolto e giudicato innocente al processo in primo grado, ma per il momento non potrà tornare in Italia. ‘Il pm ha presentato ricorso e non mi vogliono far tornare’Per Stefano Conti, trader italiano di quarant’anni anni originario di Cesano Maderno, paese della Brianza, sembra un incubo senza fine: “Sono dovuto tornare in tribunale per chiedere che mi lasciassero tornare ad abbracciare i miei cari e mi hanno negato il diritto ma me lo hanno negato perché il pubblico ministero ha presentato ricorso, vogliono rifare il processo”, spiega in un video Stefano, assolto dalle accuse di tratta di esseri umani a scopo sessuale a Panama. Notizieaudaci.it - Stefano Conti assolto dopo 423 di carcere ma bloccato a Panama: ‘Vogliono rifare il processo’ Leggi su Notizieaudaci.it Il trader italianodall’accusa di tratta di essere umaniHa passato oltre quattrocento giorni neldi massima sicurezza aper poi essere messo agli arresti domiciliari, infine è statoe giudicato innocente al processo in primo grado, ma per il momento non potrà tornare in Italia. ‘Il pm ha presentato ricorso e non mi vogliono far tornare’Per, trader italiano di quarant’anni anni originario di Cesano Maderno, paese della Brianza, sembra un incubo senza fine: “Sono dovuto tornare in tribunale per chiedere che mi lasciassero tornare ad abbracciare i miei cari e mi hanno negato il diritto ma me lo hanno negato perché il pubblico ministero ha presentato ricorso, voglionoil processo”, spiega in un videodalle accuse di tratta di esseri umani a scopo sessuale a

Potrebbe interessarti anche:

Stefano Conti - arrestato e poi assolto a Panama : "Subìto un trattamento disumano"

"Vivo a Panama da 7 anni, tre anni fa sono stato arrestato per traffico di esseri umani. Il mese scorso sono stato assolto con formula piena, ho fatto 423 giorni di carcere preventivo da innocente in ...

Panama - Stefano Conti assolto dopo oltre 400 giorni di carcere : “Il fatto non sussiste”

Il trader brianzolo era stato arrestato nell’agosto del 2022 con l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale

Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in cella a Panama : “In carcere omicidi e sparatorie - ora sono libero ma ho ancora paura”

Varedo (Monza Brianza) - “Sono stati i 20 minuti più lunghi della mia vita. La giudice ha cominciato a leggere la sentenza ma non capivo niente. Non arrivava al punto. Finché ho sentito e capito ...

Stefano Conti, arrestato e poi assolto a Panama: "Subìto un trattamento disumano". Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in carcere a Panama, ma non può tornare a casa: «Vogliono rifare il proc. Stefano Conti, incubo senza fine a Panama: assolto e libero ma non può tornare in Brianza. Panama, la denuncia di Stefano Conti: "Assolto ma non mi permettono di lasciare il Paese". La denuncia del trader Stefano Conti, l'italiano arrestato a Panama: "Assolto, non posso tornare". L'italiano Stefano Conti arrestato a Panama, assolto ma non può tornare. Il dramma in un video: ". Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Stefano Conti assolto dopo 423 giorni in carcere a Panama, ma non può tornare a casa: «Vogliono rifare il processo, rischio 30 anni» - Ha passato oltre quattrocento giorni nel carcere di massima sicurezza a Panama per poi essere messo agli arresti domiciliari, infine è stato assolto e giudicato innocente al processo in ...

Dalle pagine di msn.com si apprende che: L'italiano Stefano Conti arrestato a Panama, assolto ma non può tornare. Il dramma in un video: "Ho subito un trattamento disumano" - Ha passato oltre quattrocento giorni nel carcere di massima sicurezza a Panama per poi essere messo agli arresti domiciliari , infine è stato assolto e ...

Come si legge su msn.com: Stefano Conti, incubo senza fine a Panama: assolto e libero ma non può tornare in Brianza - Il Tribunale ha deciso che dovrà aspettare l’esito del processo d’appello. II trader di Cesano Maderno: trattamento disumano. Negato anche il diritto di abbracciare i miei cari ...