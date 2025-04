Unlimitednews.it - Piastri in pole in Bahrain davanti a Russell, Leclerc 3° e Hamilton 9°

SAKHIR () (ITALPRESS) – La McLaren domina anche le qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1, dove a conquistare laposition è ancora una volta Oscarin 1’29?841. Alle sue spalle la Mercedes di Georgea 0?168 e la Ferrari di Charlesa 0?334.L’australiano conferma quanto di buono fatto vedere in tutte le sessioni di prove libere: “Mi sono sentito fiducioso per tutto il weekend, sin dalle libere 1 che sono state un’esperienza un po’ per tutti perché sembrava rally e non Formula 1. Poi mi sono sentito molto a mio agio in macchina. Nelle FP3 avevamo un buon passo. In qualifica gli altri si sono avvicinati, ma abbiamo fatto un buon giro e siamo contenti. Non potevo partire da una posizione migliore della, sono entusiasta”, afferma.Seconda piazza per uno straordinario George, che si dice pronto a dare battaglia alman: “Arrivare secondi è un bonus, pensavo che fosse in palio solo il terzo posto.