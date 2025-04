Il pilastro del viadotto è ammalorato Condizione preoccupante

Trentotoday.it - Il pilastro del viadotto è ammalorato: "Condizione preoccupante" Leggi su Trentotoday.it C'è preoccupazione fra i residenti e i trentini che quotidianamente percorrono il passaggio pedonale che, da via Brescia, conduce su via Santi Cosma e Damiano, verso Vela di Trento. Un disagio che sarebbe cresciuto negli ultimi mesi a causa delle condizioni precarie in cui versa uno dei pilastri.

Il pilastro del viadotto è ammalorato: "Condizione preoccupante" - A segnalare il fatto sono stati i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Daniele Demattè e Giuseppe Urbani, che hanno raccolto le segnalazioni di alcuni trentini

