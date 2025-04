Sassuolo in Serie A quando può arrivare la matematica promozione

Sassuolo è stata una continua cavalcata senza freni, l`obiettivo promozione era ben focalizzato nella mente di tutti fin dall`inizio. Leggi su Calciomercato.com La stagione delè stata una continua cavalcata senza freni, l`obiettivoera ben focalizzato nella mente di tutti fin dall`inizio.

Sassuolo - Lovato : «Serie A? Da Palermo abbiamo imparato tanto - nulla era scontato! Il mio futuro? Rispondo così»

Le parole di Matteo Lovato, difensore centrale del Sassuolo, sulla possibile promozione in Serie A dei neroverdi. I dettagli Matteo Lovato ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del ...

Serie B - Pisa e Spezia frenano in campo ma non in quota : per i bookie Sassuolo già in A - la Cremonese...

Cinque punti di vantaggio sul Pisa secondo e nove dallo Spezia terzo. Il Sassuolo - grazie alla vittoria di Mantova e alla frenata delle due...

Serie B - 26esima giornata : il Sassuolo vince ancora - il Modena frena lo Spezia

Roma, 15 febbraio 2025 – Continua la marcia del Sassuolo, che dalla sconfitta contro il Pisa ha messo la quinta marcia e contro il Brescia ha centrato il terzo successo di fila, vincendo per 2-0 ...

Dalle pagine di msn.com si apprende che: Sassuolo, il ritorno in Serie A a un passo: quando può arrivare l'aritmetica - Un successo a Palermo, e la mancata vittoria dello Spezia con la Sampdoria regalerebbe una promozione trionfale agli uomini di Fabio Grosso ...

A darne comunicazione è msn.com: Sassuolo in Serie A, quando può arrivare la matematica promozione - La stagione del Sassuolo è stata una continua cavalcata senza freni, l'obiettivo promozione era ben focalizzato nella mente di tutti fin dall'inizio del campionato e il mirino non si è mai spostato di ...

Come riportato da ansa.it: Il Sassuolo vince derby con Modena 3-1, la Serie A è ad un passo - Il Sassuolo è ormai ad un passo dal ritorno in Serie A. I neroverdi hanno vinto 3-1 a Modena il derby emiliano grazie ai gol di Berardi (36'), Laurientè (64') e Moro (76'). Per il Modena in gol Santor ...