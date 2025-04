Trova un portafogli con dentro oltre 600 euro 21enne lo riconsegna ai carabinieri Un gesto di grande valore civico

21enne originario del Bangladesh si è presentato questa mattina presso la stazione carabinieri di Senigallia, dopo aver riTrovato un portafogli con all’interno 650 euro in contanti, documenti personali ed alcune carte di credito. I militari hanno rintracciato il proprietario. Anconatoday.it - Trova un portafogli con dentro oltre 600 euro, 21enne lo riconsegna ai carabinieri: "Un gesto di grande valore civico" Leggi su Anconatoday.it SENIGALLIA- Unoriginario del Bangladesh si è presentato questa mattina presso la stazionedi Senigallia, dopo aver rito uncon all’interno 650in contanti, documenti personali ed alcune carte di credito. I militari hanno rintracciato il proprietario.

