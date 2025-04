Cacciato da Uomini e Donne Il vip costretto a lasciare lo studio tra le urla di Tina e Gianni

La situazione è esplosa quando Sabrina ha raccontato un episodio che l'ha profondamente delusa: pur sapendo che lei aveva difficoltà a guidare di notte, Guido avrebbe rifiutato di accompagnarla, lasciandola sola in un momento in cui avrebbe avuto bisogno di sostegno. La mancanza di sensibilità ha colpito non solo la dama, ma anche il pubblico e i presenti in studio.

