Sci Brignone Mi manca tanto la montagna Amo l’ambiente ho fatto campagne per il pianeta

Aosta – Durante l'evento 'Spazio montagna' di Fdi a la Thuile, ad Aosta, è intervenuta la campionessa mondiale Federica Brignone. L'Azzurra è reduce da un brutto infortunio avuto durante i Campionati Italiani di Gigante (leggi qui)."In questo momento mi manca moltissimo la mia montagna, perché sono qui ma purtroppo non posso fare tutte le attività legate a quello che mi piace". Ha detto l'atleta tricolore in video collegamento, dialogando con il ministro dello Sport, Andrea Abodi."Ovviamente – ha detto, come riporta l'Ansa – io nella mia carriera sportiva, ma nella mia carriera personale, ho mandato avanti della campagne sull'ambiente, sulla montagna, sulla protezione della natura e del nostro pianeta, per cui ci sono molto affezionata e conosco bene l'argomento. E niente in realtà non mi sono preparata, volevo salutarvi".

