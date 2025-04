Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni

presidente e dei membri di Giunta del Comitato regionale Lazio del Coni per il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinio Alessandro Cochi .L'articolo Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo” Leggi su .com (Adnkronos) – Oggi, nella sede di Via Flaminia 830, si è svolta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche die dei membri di Giunta deldelper il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinio.L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”

Potrebbe interessarti anche:

Corte costituzionale - Giovanni Amoroso nuovo presidente eletto all’unanimità - succede a Barbera - eletti vice Viganó e Antonini

Il 76enne è il nuovo presidente della Corte costituzionale e succede così ad Augusto Barbera che ha terminato il suo incarico al vertice della Consulta lo scorso 21 dicembre Giovanni Amoroso è il ...

Ternana-Carpi 0-1 - Stefano D’Alessandro : “La scossa non è arrivata - pensiamo ai playoff”

Dopo la sconfitta al Liberati contro il Carpi, la seconda consecutiva in campionato, il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro è intervenuto in conferenza stampa: “La scossa non è arrivata, ...

Alla Casa delle Culture appuntamento con Alessandro Trocino e il suo "Morire di pena"

Lunedì 14 aprile, alle 18:30, alla Casa delle Culture in via Wiligelmo 80, Alessandro Trocino presenta il suo libro "Morire di pena", edito da Laterza: dodici storie di suicidio in carcere, ...

Alessandro Cochi è il nuovo presidente del Coni Lazio. Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni. Elezioni – Alessandro Cochi eletto presidente CONI Lazio.. Rocca: "Complimenti ad Alessandro Cochi, eletto presidente del Comitato regionale Lazio del Coni". Coni Lazio, una poltrona per due, in corsa Fabio Appetiti e Alessandro Cochi. Alessandro Cochi nuovo presidente del Coni Lazio: tutto come da previsioni, vince con 46 voti. Ne parlano su altre fonti

Da quanto emerge da msn.com: Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni - (Adnkronos) - Oggi, nella sede di Via Flaminia 830, si è svolta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche di presidente e dei membri di Giunta del Comitato Regionale Lazio del Coni per il quad ...

Lo rende noto msn.com: La reatina Emanuela Perilli eletta nella Giunta del Coni Lazio del neo presidente Cochi. Resta fuori Amedei - RIETI - Rieti ha ottenuto un posto della Giunta del Coni Lazio. Emanuela Perilli, (Fissws), con 16 voti, che in precedenza ha ricoperto il ...

In base a quanto diffuso da newtuscia.it: Rocca: “Complimenti ad Alessandro Cochi, eletto presidente del Comitato regionale Lazio del Coni” - NewTuscia – ROMA – «Congratulazioni, a nome di tutta la Giunta regionale, ad Alessandro Cochi, eletto Presidente del Comitato Regionale Lazio del CONI per il quadriennio 2025-2028. Uomo da sempre impe ...