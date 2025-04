Conferenza stampa Nicola Contro l’Inter volevamo fare risultato Ecco cosa abbiamo sbagliato

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa al termine della gara con l'Inter persa per 3-1. Le sue parole nel post partita.L'ANALISI – «Nel primo tempo non abbiamo fatto male, ma non abbiamo avuto lo stesso baricentro. Nei primi 20 minuti abbiamo sbagliato i tempi di aggressività, come se non accettassimo il fatto di prenderci più coraggio nell'aggredire le linee. È chiaro che c'è differenza tra noi e loro, ma noi siamo venuti qui sapendo che non potevamo venire qui a vivacchiare. Se avessimo segnato sull'1-0 avremmo potuto vedere un'altra partita: nel secondo tempo ho visto una squadra che se l'è giocata a viso aperto, cercando di fare male all'Inter con le nostre qualità.

