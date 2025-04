I migranti in Albania a loro insaputa polsi legati anche per pasti e al bagno la testimonianza delle deputate Pd

migranti trasferiti a loro insaputa, che hanno scoperto di essere in Albania solo una volta sbarcati; fascette ai polsi per tutto il viaggio, anche quando c’era la distribuzione dei pasti o il momento di andare in bagno; tre atti di autolesionismo in meno di un giorno. E’ il racconto delle due parlamentari del Pd Rachele Scarpa (deputata alla Camera) e Cecilia Strada (eletta a Strasburgo) dopo le ispezioni degli ultimi giorni nei centri italiani per migranti realizzati in Albania, voluti dal governo Meloni e ai quali a fatica l’esecutivo sta cercando di dare un senso di utilità. A Gjader Scarpa e Strada hanno parlato con 4 dei 40 migranti trasferiti in quello che ora è stato trasformato in Cpr, centro di rimpatrio. Tutte le persone trasferite in Albania, raccontano le parlamentari democratiche, “hanno scoperto che sarebbero state trasferite in Albania nel momento stesso in cui sono arrivate. Ilfattoquotidiano.it - “I migranti in Albania a loro insaputa, polsi legati anche per pasti e al bagno”: la testimonianza delle deputate Pd Leggi su Ilfattoquotidiano.it trasferiti a, che hanno scoperto di essere insolo una volta sbarcati; fascette aiper tutto il viaggio,quando c’era la distribuzione deio il momento di andare in; tre atti di autolesionismo in meno di un giorno. E’ il raccontodue parlamentari del Pd Rachele Scarpa (deputata alla Camera) e Cecilia Strada (eletta a Strasburgo) dopo le ispezioni degli ultimi giorni nei centri italiani perrealizzati in, voluti dal governo Meloni e ai quali a fatica l’esecutivo sta cercando di dare un senso di utilità. A Gjader Scarpa e Strada hanno parlato con 4 dei 40trasferiti in quello che ora è stato trasformato in Cpr, centro di rimpatrio. Tutte le persone trasferite in, raccontano le parlamentari democratiche, “hanno scoperto che sarebbero state trasferite innel momento stesso in cui sono arrivate.

