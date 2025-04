La Verità su Barbara D’Urso e Paola Barale Pre Pensionamento Forzato

Barbara D'Urso sparita dalla TV e il recente gossip su Paola Barale creano un po' di dubbi tra i fan. PrePensionamento Forzato? Ecco che cosa è successo!Tutti pensavano a un clamoroso ritorno sul piccolo schermo. Si parlava di una collaborazione tra Barbara D'Urso e Paola Barale per un nuovo show in RAI. Il gossip si è diffuso velocemente, alimentato da un articolo del giornalista Alberto Dandolo. Peccato che non ci fosse nulla di vero.A smentire il tutto è stata proprio Paola Barale durante un'intervista rilasciata nel programma "Obbligo o Verità", condotto da Alessia Marcuzzi. Nella clip pubblicata in anteprima su Instagram, si vede la Marcuzzi affrontare il tema con delicatezza. Ma la risposta di Paola è stata secca come un fulmine a ciel sereno: nessun progetto in corso, nessuna trasmissione all'orizzonte.

