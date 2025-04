Trump punta a deportare 1 milione di migranti nel 2025

Trump punta a deportare almeno un milione di migranti nel 2025. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Espellere 1 milione di immigrati in un anno, viene rimarcato, supererebbe di gran lunga le statistiche precedenti, considerato che il numero più alto finora era di oltre 400.000 in un anno durante la presidenza di Barack Obama. Lapresse.it - Trump punta a deportare 1 milione di migranti nel 2025 Leggi su Lapresse.it Il presidente Usa Donaldalmeno undinel. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Espellere 1di immigrati in un anno, viene rimarcato, supererebbe di gran lunga le statistiche precedenti, considerato che il numero più alto finora era di oltre 400.000 in un anno durante la presidenza di Barack Obama.

