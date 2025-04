Inzaghi Kompany Si sbaglia nessuna festa Inter Solo orgoglio

Inzaghi in conferenza stampa dopo Inter-Cagliari, terminata sul punteggio di 3-1, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Inzaghi IN CONFERENZA STAMPA – Inter-CAGLIARI 3-1Hai avuto timore di rivivere il pareggio di Parma?No, la squadra è stata bravissima. Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, tecnico e fisico. Potevamo fare più dei due gol contro un'ottima squadra bene organizzata e ben allenato. Purtroppo abbiamo preso il gol del 2-1 sul quale dovevamo fare meglio. Abbiamo segnato dubito il 3-1 e siamo stati bravi nell'andare avanti, nel concedere nulla, se non quel tiro salvato da De Vrij. Sappiamo che ci sono degli avversari contro, preparati e ben allenati. Solo complementi alla mia squadra. Bisogna continuare. Questa è stata la quarantasettesima partita. L'anno scorso ne abbiamo fatte quarantotto in tutto l'anno e ora siamo al 12 di aprile.

