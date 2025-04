Conferenza stampa Inzaghi post Inter Cagliari La squadra è stata bravissima mi aspettavo questo Arnautovic Su quello che hanno detto Kompany e Kane…

Conferenza stampa Inzaghi post Inter Cagliari: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match vinto oggi in campionatoLa Conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Inter Cagliari, match del 32° turno di Serie A vinto dalla propria squadra per 3 ad 1.TIMORE DI RIVIVERE LA SERATA DI PARMA? – «No, la squadra è stata bravissima sul piano fisico e tecnico. Abbiamo fatto bene contro una squadra ben organizzata, abbiamo subito il 2-1 dove dovevamo fare meglio poi abbiamo fatto il 3-1 e non abbiamo più rischiato a parte sul salvataggio di De Vrij. Stiamo giocando da 47 partite, sapevamo fosse una cosa anomala ma non fino a questo punto, andremo avanti cercando di alternare più giocatori importanti. Non ci sono altre soluzioni».CHE VALUTAZIONE ABBIAMO FATTO A GENNAIO PER L’ATTACCO? MI aspettavo UN Arnautovic COSI’ RISOLUTIVO? – «Assolutamente sì, è sempre stato dentro questo gruppo e nessuno gli ha detto niente. Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Inter Cagliari: «La squadra è stata bravissima, mi aspettavo questo Arnautovic. Su quello che hanno detto Kompany e Kane…» Leggi su Internews24.com di Redazione: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine del match vinto oggi in campionatoLadi Simoneal termine di, match del 32° turno di Serie A vinto dalla propriaper 3 ad 1.TIMORE DI RIVIVERE LA SERATA DI PARMA? – «No, lasul piano fisico e tecnico. Abbiamo fatto bene contro unaben organizzata, abbiamo subito il 2-1 dove dovevamo fare meglio poi abbiamo fatto il 3-1 e non abbiamo più rischiato a parte sul salvataggio di De Vrij. Stiamo giocando da 47 partite, sapevamo fosse una cosa anomala ma non fino apunto, andremo avanti cercando di alternare più giocatori importanti. Non ci sono altre soluzioni».CHE VALUTAZIONE ABBIAMO FATTO A GENNAIO PER L’ATTACCO? MIUNCOSI’ RISOLUTIVO? – «Assolutamente sì, è sempre stato dentrogruppo e nessuno gli haniente.

