Deiola Inter dovevamo osare di più Con Barella siamo amici

Deiola, centrocampista del Cagliari, ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa a San Siro dopo la partita del suo Cagliari contro l’Inter a margine del 3-1 per i padroni di casa.LAVORO – Al termina della partita persa contro l’Inter, in conferenza stampa ha parlato Alessandro Deiola, capitano del Cagliari. Queste le parole del difensore dei sardi da San Siro: «Avremmo dovuto osare di più, ma nei primi venti minuti siamo stati un po’ timidi. Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato, dovevamo provare a limitare gli errori perché li paghi. Credo che la prestazione ci sia stata, ci teniamo quello che di positivo abbiamo fatto. Salvezza? Dobbiamo avere più fame degli altri, ogni punto sarà fondamentale».Cagliari, il rapporto tra Deiola e BarellaAMICI – Deiola poi, parla del rapporto con Nicolò Barella e sottolinea la prestazione dell’Inter: «Oggi sapevamo di avere davanti dei giocatori con esperienza Internazionale. Inter-news.it - Deiola: «Inter, dovevamo osare di più! Con Barella siamo amici» Leggi su Inter-news.it Alessandro, centrocampista del Cagliari, ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa a San Siro dopo la partita del suo Cagliari contro l’a margine del 3-1 per i padroni di casa.LAVORO – Al termina della partita persa contro l’, in conferenza stampa ha parlato Alessandro, capitano del Cagliari. Queste le parole del difensore dei sardi da San Siro: «Avremmo dovutodi più, ma nei primi venti minutistati un po’ timidi. Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato,provare a limitare gli errori perché li paghi. Credo che la prestazione ci sia stata, ci teniamo quello che di positivo abbiamo fatto. Salvezza? Dobbiamo avere più fame degli altri, ogni punto sarà fondamentale».Cagliari, il rapporto traAMICI –poi, parla del rapporto con Nicolòe sottolinea la prestazione dell’: «Oggi sapevamo di avere davanti dei giocatori con esperienzanazionale.

Potrebbe interessarti anche:

Conferenza stampa Pavard post Inter Fiorentina : «Dovevamo rispondere - l’abbiamo fatto! Concorrenza con Bisseck? In tutte le big c’è competizione…»

di RedazioneConferenza stampa Pavard post Inter Fiorentina: «Dovevamo rispondere, l’abbiamo fatto! Concorrenza con Bisseck? In tutte le big c’è competizione…» Le parole del difensore francese Cosi ...

Inzaghi bacchetta l’Inter nonostante la vittoria : «Abbiamo fatto una grande gara - ma sul questo episodio dovevamo fare meglio»

di Redazione JuventusNews24Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha espresso il suo disappunto per un episodio avvenuto durante la partita tra Inter e Monza Simone Inzaghi è soddisfatto a metà per il ...

Inzaghi a Inter TV : “Nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, raggiunto da Inter Tv, commenta la sconfitta per 1-0 subita con la Juventus a Torino. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore. Inzaghi: “Abbiamo ...

Inter-Cagliari, le parole di Alessandro Deiola. Cagliari, Deiola in conferenza: "Potevamo osare di più. Barella? Ci siamo abbracciati". SALA STAMPA - DEIOLA: "Orgoglioso per il rinnovo. Oggi avremmo dovuto osare di più". Ne parlano su altre fonti

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Cagliari, Deiola in conferenza: "Potevamo osare di più. Barella? Ci siamo abbracciati" - È Alessandro Deiola il giocatore del Cagliari scelto per presentarsi nella sala conferenze del Meazza a commentare la partita contro l'Inter. A seguire le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNe ...

Dalle pagine di calciocasteddu.it si apprende che: Deiola (sala stampa): “La prestazione c’è stata, ce la teniamo stretta” - “Nel primo tempo avremmo dovuto osare di più: troppo timidi, anche se abbiamo avuto l’occasione con Piccoli. Affrontavamo la squadra più in forma del campionato, abbiamo cercato di limitare il più ...

Da quanto emerge da msn.com: Calcio: Ranieri sfida l'Inter senza Nandez e Deiola - (ANSA) - CAGLIARI, 11 APR - Due centrocampisti in meno per il Cagliari che si prepara alla trasferta in casa della capolista Inter. E due problemi in più per Claudio Ranieri: Deiola e Nandez ...