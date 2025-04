Inzaghi si gode l8217Inter vincente sul Cagliari e punta il Bayern 8220Non gestiremo nulla siamo pronti8221

Inzaghi è soddisfatto del successo contro il Cagliari e del recupero dei giocatori in dubbio. In vista del Bayern, la sfida a cui corre subito il pensiero del tecnico: "Giocheremo contro una delle 3-4 più forti in assoluto. Lo sappiamo, non regaleremo nulla" Leggi su Fanpage.it Simoneè soddisfatto del successo contro ile del recupero dei giocatori in dubbio. In vista del, la sfida a cui corre subito il pensiero del tecnico: "Giocheremo contro una delle 3-4 più forti in assoluto. Lo sappiamo, non regaleremo

Inzaghi si gode la vittoria dell’Inter con la Lazio in Coppa Italia : “Al Milan? Ci pensiamo ad aprile”

Simone Inzaghi non nasconde una certa soddisfazione per aver battuto la Lazio e essersi guadagnato la semifinale di Coppa Italia: "Ho la fortuna di avere giocatori che danno tutto per questa ...

Sosta di campionato - Pippo Inzaghi si gode il figlio

Sosta di campionato per la serie A e la serie B, e Pippo Inzaghi si gode il figlio "rispettando le abitudini con un’altra domenica di calcio", come ha scritto sui suoi profili social. Aggiungendo ...

Inzaghi si gode l’Inter di Champions : “Veniamo giudicati ogni due giorni e mezzo - non è mai facile”

Il 2-0 di Rotterdam all'andata di Champions League ha fatto sorridere Simone Inzaghi in vista del ritorno: "Si è giocato solo il primo tempo, nulla è ancora deciso". Ma il tecnico nerazzurro è ...

Ne dà notizia corrieredellosport.it: Inzaghi si gode la sua Inter: "E c'è chi dice che potremmo non vincere nulla..." - Chiaramente soddisfato Simone Inzaghi, al solito incontenibile a bordo campo, ma lucido e riflessivo a fine partita nel commentare la gara, anche con un pizzico di polemica, per le solite troppe ...

