Inzaghi Una buona vittoria il modo migliore di preparare il ritorno contro il Bayern Monaco

Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro il Cagliari Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro. IL MIO ABBRACCIO AD ARNAUTOVIC SUL GOL DI LAUTARO? – «E’ stato bravissimo. Ha fatto una . Calcionews24.com - Inzaghi: «Una buona vittoria, il modo migliore di preparare il ritorno contro il Bayern Monaco» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Simone, tecnico dell’Inter, dopo laottenuta dai nerazzurri in casail Cagliari Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladell’Interil Cagliari. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro. IL MIO ABBRACCIO AD ARNAUTOVIC SUL GOL DI LAUTARO? – «E’ stato bravissimo. Ha fatto una .

Potrebbe interessarti anche:

Inzaghi Inter - il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro : gli altri allenatori in lizza

di RedazioneInzaghi Inter, il tecnico favorito per la vittoria della Panchina d’oro: gli altri allenatori in lizza per il premio a Coverciano Oggi a Coverciano si terrà la cerimonia di consegna ...

Inzaghi : «Inter ripresa e vittoria meritata! Stagione da 60 partite»

Inzaghi dopo Inter-Monza terminata sul punteggio di 3-2 a San Siro, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha espresso la sua soddisfazione per la rimonta e la grande reazione di squadra. IL ...

Inzaghi a Dazn : «Vittoria meritata - tutte le gare nascondono delle insidie. Le sensazioni sull’infortunio di Zielinski non sono positive - sul mio gesto del 3…»

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Monza Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Monza ai microfoni ...

Inzaghi esalta l’Inter: “La prestazione è ancora più bella del risultato, il Bayern è fortissimo”. Inzaghi elogia i suoi: "Complimenti ai ragazzi, è una vittoria di spessore che ci fa felici". Inter, Inzaghi dopo il Bayern: "Che mentalità! La prestazione è ancora più bella del risultato". Inzaghi: «Non abbiamo mai smesso di credere alla vittoria, il 2-1 nel finale lo dimostra». Inzaghi a Sky: "Vittoria di spessore, a San Siro dobbiamo dare seguito a questa prova. Il gol del 2-1 dimostra...". Bayern-Inter, Inzaghi: "Grande vittoria e gol stupendo: che personalità!". Ne parlano su altre fonti

In base alle informazioni di fanpage.it: Inzaghi esalta l’Inter: “La prestazione è ancora più bella del risultato, il Bayern è fortissimo” - Simone Inzaghi ha analizzato la bella vittoria dell'Inter in casa del Bayern Monaco e ha esaltato la prestazione dei suoi all'Allianz Arena ...

Da quanto emerge da calcionews24.com: Inzaghi: «Dobbiamo giocare sempre bene, quando tecnicamente non siamo puliti andiamo in difficoltà, come oggi nel finale» - Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro l’Udinese. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro. QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO?

Lo segnala calcionews24.com: Inzaghi: «Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Vittoria della Champions? Dico che…» - Inzaghi: «Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Vittoria della Champions? Dico che…» 08/04/2025 23.40 Inter, la vittoria contro il Bayern scrive la storia nerazzurra in Champions ...