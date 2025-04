Questi sono i pacifisti Lo sdegno del centrodestra e di Renzi per la scritta contro Meloni

scritta comparsa sulla vetrina della Banca Popolare di Milano di piazzale Lagosta e vergata in rosso: “Spara a Giorgia”. Sottinteso, Meloni. "Spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti, 12 aprile 2025. ANSA/FEDERICA ZANIBONI Il primo commento è del presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): "Scritte minacciose rivolte a Giorgia Meloni e vergognose aggressioni ai danni delle Forze di polizia durante il corteo pro Palestina a Milano – è la sintesi di La Russa – Fatti gravissimi che continuano a ripetersi a ogni manifestazione e che sono il frutto di una pericolosa campagna di demonizzazione dell'avversario politico e delle donne e degli uomini in divisa. Quotidiano.net - "Questi sono i pacifisti”. Lo sdegno (del centrodestra e di Renzi) per la scritta contro Meloni Leggi su Quotidiano.net Milano, 12 aprile 2025 – Più incidenti e più polemiche del solito al corteo pro Palestina, diventato ormai un appuntamento fisso del sabato a Milano, oggi sfociato in scontri tra una fetta di manifestanti e le forze dell’ordine. Mentre si contano i danni alle banche e negozi (brand americani), arrivano a getto continuo le reazioni politiche per lacomparsa sulla vetrina della Banca Popolare di Milano di piazzale Lagosta e vergata in rosso: “Spara a Giorgia”. Sottinteso,. "Spara a Giorgia" è lacomparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti, 12 aprile 2025. ANSA/FEDERICA ZANIBONI Il primo commento è del presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): "Scritte minacciose rivolte a Giorgiae vergognose aggressioni ai danni delle Forze di polizia durante il corteo pro Palestina a Milano – è la sintesi di La Russa – Fatti gravissimi che continuano a ripetersi a ogni manifestazione e cheil frutto di una pericolosa campagna di demonizzazione dell'avversario politico e delle donne e degli uomini in divisa.

