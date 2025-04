Pallamano Conversano batte Cassano Magnago in Serie A Gold Teamnetwork Albatro in testa

Serie A Gold 2024-2025 di Pallamano non smette di regalare emozioni ai suoi appassionati al termine di una settimana intensissima.Nell’attesissimo big match di questo turno, il Conversano la spunta 22-21 sul Cassano Magnano (6 reti di Scaramelli) andando a ridisegnare la classifica in testa, anche per effetto della vittoria per 33-31 del Teamnetwork Albatro sul Macagi Cingoli, con i siciliani ora primi.Non sbagliano in trasferta gli Alperia Black Devils, che si impongono 25-29 in casa del Camerano, mentre la Raimond Sassari e il Brixen vincono largamente in casa rispettivamente contro Chiaravalle (38-30) e Secchia Rubiera (37-32).Infine il pirotecnico 27-27 fra Pressano e Bolzano e il 26-27 a domicilio del Fasano sul campo dello Sparer Eppan, per una classifica che si ridisegna così:Teamnetwork Albatro 37, Conversano 36, Cassano Magnago 35, Alperia Black Devils 35, Raimond Sassari 33, Brixen 26, Bolzano 26, Junior Fasano 20, Sparer Eppan 17, Publiesse Chiaravalle 16, Macagi Cingoli 16, Pressano 14, Camerano 6, Secchia Rubiera 5Prossimo turno – il 24esimo – tutto in programma sabato 19 aprile. Oasport.it - Pallamano: Conversano batte Cassano Magnago in Serie A Gold! Teamnetwork Albatro in testa Leggi su Oasport.it Una 23esima giornata spumeggiante. La2024-2025 dinon smette di regalare emozioni ai suoi appassionati al termine di una settimana intensissima.Nell’attesissimo big match di questo turno, illa spunta 22-21 sulMagnano (6 reti di Scaramelli) andando a ridisegnare la classifica in, anche per effetto della vittoria per 33-31 delsul Macagi Cingoli, con i siciliani ora primi.Non sbagliano in trasferta gli Alperia Black Devils, che si impongono 25-29 in casa del Camerano, mentre la Raimond Sassari e il Brixen vincono largamente in casa rispettivamente contro Chiaravalle (38-30) e Secchia Rubiera (37-32).Infine il pirotecnico 27-27 fra Pressano e Bolzano e il 26-27 a domicilio del Fasano sul campo dello Sparer Eppan, per una classifica che si ridisegna così:37,36,35, Alperia Black Devils 35, Raimond Sassari 33, Brixen 26, Bolzano 26, Junior Fasano 20, Sparer Eppan 17, Publiesse Chiaravalle 16, Macagi Cingoli 16, Pressano 14, Camerano 6, Secchia Rubiera 5Prossimo turno – il 24esimo – tutto in programma sabato 19 aprile.

