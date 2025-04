Lago di Como record di multe alla Ztl di Bellagio

Bellagio, la "perla del Lario" sul Lago di Como, il Comune ha incassato quasi 1 milione di euro nel 2024 grazie alle multe per accessi non autorizzati alla ZTL. Il boom di turisti, soprattutto in primavera ed estate, causa disagi ai residenti e numerose infrazioni, nonostante la segnaletica sia chiara. Per il futuro, si pensa a obbligare i visitatori a parcheggiare fuori dal centro e a inasprire le sanzioni per chi viola il divieto. Tgcom24.mediaset.it - Lago di Como, record di multe alla Ztl di Bellagio Leggi su Tgcom24.mediaset.it , la "perla del Lario" suldi, il Comune ha incassato quasi 1 milione di euro nel 2024 grazie alleper accessi non autorizzatiZTL. Il boom di turisti, soprattutto in primavera ed estate, causa disagi ai residenti e numerose infrazioni, nonostante la segnaletica sia chiara. Per il futuro, si pensa a obbligare i visitatori a parcheggiare fuori dal centro e a inasprire le sanzioni per chi viola il divieto.

Piccoli comuni, nel 2024 record di multe alla Ztl di Bellagio. Il sindaco: «Nessuna trappola ai turisti». A Como Breccia una multa record da oltre 5mila euro: guidava un autocarro con patente scaduta. Record di multe nella Ztl di Bellagio. Il sindaco: «Nessuna trappola». Lago di Como, 4 lavoratori in nero nel cantiere: multe fino a 175mila euro per l'impresa cinese. L'estate cafona sul lago di Como: record di multe per bagni proibiti e navigazione pericolosa. L'affondo del vescovo: «Turismo insostenibile». Una Ztl record a Canzo: «Multe come a Como e i turisti fuggono». Ne parlano su altre fonti

Lo segnala comozero.it: A Como 60 euro di multe per cittadino all’anno. Ma è la Perla del Lago di Como la ‘regina’ lombarda delle sanzioni - Como, nel 2024, ha incassato 5,1 milioni di euro in multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni ... in vetta alla classifica si posiziona la ‘perla del Lago di Como’, cioè Bellagio, che a ...

Come riportato da comozero.it: Lago di Como, 4 lavoratori in nero nel cantiere: multe fino a 175mila euro per l’impresa cinese - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como ha individuato nella giornata di ieri 4 lavoratori “in nero” di etnia sinica. Le Fiamme gialle della Compagnia di Menaggio, nello svolgimento di ...

A riportarlo è msn.com: Record di multe nella Ztl di Bellagio. Il sindaco: «Nessuna trappola» - È nota per essere la «Perla del Lago di Como» e la regina tra ... un altro primato conquistato da Bellagio: il record di incassi per le multe per le violazioni al Codice della strada.